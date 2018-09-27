Маррей: пересмотрю свой календарь на 2019 год и снижу нагрузку

Британский теннисист Энди Маррей сообщил, что планирует пересмотреть свой календарь на следующий сезон. 31-летний игрок считает, что меньшая нагрузка положительно скажется на его игре.

«В идеале нужен относительно лёгкий календарь, с которым можно выиграть больше матчей. Когда ты много пропустил и опустился вниз в рейтинге ATP, когда не получаешь места в посеве, тяжело играть. Я постараюсь скорректировать свой календарь, основываясь на собственных результатах на турнирах.

Возможно, во время сезона турниров на грунте я сокращу нагрузки, сделаю календарь более лёгким. Сокращение количества матчей должно помочь хорошо подготовиться», — цитирует Маррея Sky Sports.