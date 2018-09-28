М. Риос: очень уважаю Федерера, но он ведёт себя на корте как женщина

Бывший чилийский теннисист Марсело Риос считает, что современному теннису не хватает огня. Чилиец признался, что уважает ведущих игроков мира, но хотел бы видеть больше шоу.

«Теннис становится скучным. Если ты немного выходишь за грань, то уже всё. Мне нравится смотреть за противостоянием Федерера и Надаля. Я люблю и уважаю Роджера, он – настоящий джентельмен и лучший в истории. Но на корте он ведёт себя как женщина. Никогда не плюётся и не ругается. Слишком корректный! Мне нравится такие игроки, как Иванишевич. Когда он проигрывал мне, сказал, что если бы у него было ружьё, он бы застрелился.

Тем не менее, меня вдохновляют примеры Федерера, Надаля и Джоковича. Они продолжают играть и бороться за победу на турнирах «Большого шлема». Я потерял мотивацию в 22 года. Наверное, мне тогда стоило завершить карьеру», — цитирует Риоса La Tercera.