Хэггерти: игрок калибра Федерера заслуживает путёвку на Олимпийские игры

Президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хэггерти прокомментировал слухи о возможном изменении критерия отборов на олимпийский турнир. Также Хэггерти не исключил, что швейцарец Роджер Федерер получит приглашение на турнир Олимпийских игр, которые состоятся в 2020 году в Токио (Япония).

В настоящий момент действуют правила, согласно которым попасть на олимпийский турнир могут те игроки, которые приняли участие как минимум в одном матче в каждом из трёх сезонов перед Олимпийскими играми. В то же время ITF может выдать восемь «уайлд-кард» игрокам.

«Я не могу говорить за всю федерацию, но мы изучаем разные варианты. Пока представители Федерера ничего не говорили мне о том, будет ли он принимать участие в Кубке Дэвиса. Но понятно, что игрок его калибра заслуживает путёвку на Олимпийские игры», — приводит слова Хэггерти Punto de Break.