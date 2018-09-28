Маррей: в будущем теннисисты всё чаще будут пропускать целые отрезки сезона

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал своё решение о возможном пропуске ряда грунтовых турниров в следующем сезоне.



«В последнее время игроки всё лучше понимают, что именно от них требуется для продления карьеры и сохранения своего здоровья. Всё чаще игроки диктуют свои правила туру, а не наоборот.



Последние два года Федерер отказывался от игры на грунте, и, хоть это и бьёт по самим турнирам, само решение Роджера идёт ему на пользу. Думаю, такие прецеденты со временем будут лишь учащаться», – заявил Маррей в интервью Sports Illustrated.



Ранее Маррей сообщил, что досрочно закончит текущий сезон после турниров в Шэньчжэне и Пекине.



В свою очередь 37-летний Федерер заявил, что не исключает участия в грунтовых соревнованиях в следующем сезоне.

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