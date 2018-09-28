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Гаспарян и Потапова проиграли в полуфинале турнира в Ташкенте в парном разряде

Гаспарян и Потапова проиграли в полуфинале турнира в Ташкенте в парном разряде
Теннис / WTA

Российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Анастасия Потапова не смогли пробиться в финал турнира в Ташкенте (Узбекистан) в парном разряде. В полуфинале они проиграли представительницам Румынии Ирине Бегу и Иоане-Ралуке Олару, посеянным под первым номером, со счётом 6:4, 2:6, [6:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.

Маргарита и Анастасия трижды подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

В финале соревнований в столице Узбекистана Бегу и Олару сыграют с сербкой Ольгой Данилович и словенкой Тамарой Зиданшек.

Ранее Потапова и Гаспарян вышли в финал турнира в Ташкенте в одиночном разряде.

Турнир с призовым фондом $250 тыс. завершится 29 сентября.

Гаспарян и Потапова вышли в полуфинал турнира в Ташкенте в парном разряде
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