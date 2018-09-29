Гаврилова разгромила Квитову на старте турнира в Пекине

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова обыграла чешку Петру Квитову (5) в матче первого раунда соревнований в Пекине – 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты.



На счету Гавриловой 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Подачами навылет австралийка не отличилась. Квитова выполнила 3 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 7.



Следующей соперницей Гавриловой станет победительница пары Доминика Цибулкова (Словакия) – Дуань Инъин (Китай).



Действующей победительницей соревнований категории Premier является француженка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Турнир продлится до 7 октября.

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