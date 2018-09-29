Гаврилова: в последнее время получается демонстрировать отличную игру

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова прокомментировала уверенную победу в стартовом матче соревнований в Пекине над пятой ракеткой турнира из Чехии Петрой Квитовой – 6:2, 6:1.



«Сегодня провела прекрасный матч. Петра – очень тяжёлый соперник, с ней всегда непросто играть. Сегодня мне удалось отлично поработать на корте. Чувствую, что в последнее время получается демонстрировать отличную игру. В целом мне очень нравится выступать в Азии», – цитирует Гаврилову официальный сайт WTA.



Следующей соперницей Гавриловой станет победительница пары Доминика Цибулкова (Словакия) – Дуань Инъин (Китай).



«Считаю Цибулкову очень сильной соперницей. Я чувствую к ней только уважение за то, что она всегда борется за каждый розыгрыш. Я победила её в Бирмингеме, но следующий матч может сложиться как угодно.



С Инъин никогда не играла и даже не тренировалась. Тем не менее у меня будет возможность последить за ней в матче против Цибулковой. В любом случае, мне придётся сыграть на максимум, чтобы пройти в следующий раунд».