Чилич на старте турнира в Токио сыграет со Штруффом, Андерсон — с Эбденом

Состоялась жеребьёвка основной сетки Открытого чемпионата Японии по теннису с призовым фондом около $ 1,7 млн, который пройдёт с 1 по 7 октября.

Первым номером посева стал хорват Марин Чилич. Стартовый поединок он проведёт против представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа. Вторая ракетка турнира Кевин Андерсон из ЮАР в первом круге сразится с австралийцем Мэттью Эбденом. Японец Кей Нисикори, посеянный под третьим номером, встретится с соотечественником, Юити Сугитой. Швейцарцу Стэну Вавринке достался в соперники немец Тейлор Фритц.

В прошлом сезоне победа на турнире в Токио досталась бельгийцу Давиду Гоффену, который в решающем матче оказался сильнее француза Адриана Маннарино — 6:3, 7:5.