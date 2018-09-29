Соболенко: после знакомства с Турсуновым я стала больше думать на корте

Белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы на турнире в Ухане (Китай) над представительницей Эстонии Анетт Контавейт сообщила, что довольна сотрудничеством с тренером Дмитрием Турсуновым.

«Раньше я просто ударяла по мячу как можно сильнее и этого было достаточно. После знакомства с Турсуновым я стала больше думать на корте. С этого лета, когда я начала работать с Дмитрием, всё изменилось. Думаю, это его работа, наполовину так точно», — цитирует Соболенко пресс-служба WTA.

Завоёванный трофей в Ухане стал для 20-летней Соболенко вторым в сезоне и карьере, если говорить о соревнованиях категории WTA.

Ранее Турсунов заявлял, что белорусская спортсменка всегда горит желанием побеждать на корте и никогда не теряется под давлением.