Нисикори: чувствую, что вернулся на свой уровень, я нахожусь на правильном пути

12-я ракетка мира японский теннисист Кеи Нисикори признался, что доволен своими последними результатами. Нисикори на Открытом чемпионате США по теннису дошёл до полуфинала, а ранее на Уимблдоне пробился в четвертьфинал. Нисикори считает, что он возвращается на свой лучший уровень. В 2015 году японский теннисист занимал 4-е место в рейтинге ATP.

«Я думаю, что нахожусь на правильном пути. Чтобы пройти в полуфинал US Open, нужно выложиться на сто процентов. На мой взгляд, я снова очень хорошо играю в теннис. Теперь важно, чтобы в каждом матче я был готов на сто процентов. Также необходимо сохранять позитивный настрой и уверенность в собственных силах, наслаждаться теннисом.

Когда я начинал нынешний сезон, я сыграл на челленджерах и турнирах серии «250». Тогда мне было тяжело. Я не чувствовал ритм игры, не был уверен в себе. Я понимал, что требуется время. Наконец у меня снова всё получается, я показываю хорошие результаты. Очень рад, что возвращаюсь», — цитирует Нисикори пресс-служба ATP.