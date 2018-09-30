Кербер: здорово выходить во второй круг, сыграв так хорошо

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер прокомментировала выход во второй круг турнира в Пекине (Китай). В первом круге Кербер обыграла француженку Кристину Младенович со счётом 6:2, 6:2.

«Я просто хотела хорошо сыграть в этом матче. Я знаю, что до этого мы друг с другом играли несколько раз. Но этот матч был совершенно новой главой, новым турниром. Я сосредоточена на теннисе, пытаюсь действовать успешно на корте. Я очень рада и довольна своей игрой. Здорово входить в следующий круг после такой победы», — приводит слова Кербер пресс-служба WTA.

Соперницей Кербер по второму кругу будет победитель матча Юлия Путинцева (Казахстан) – Карла Суарес-Наварро (Испания). Призовой фонд турнира в Пекине превышает $ 8 млн.