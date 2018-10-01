Путинцева проиграла Суарес-Наварро в Пекине, не взяв ни гейма на своей подаче

Представительница Казахстана Юлия Путинцева, пробившаяся в основную сетку турнира в Пекине (Китай) через квалификацию, не смогла пробиться во второй круг, в двух партиях проиграв испанке Карле Суарес-Наварро со счётом 1:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 50 минут.

Юлия совершила 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 6 брейков.

За выход в третий круг соревнований в Пекине Суарес-Наварро поспорит с немецкой теннисисткой Анжеликой Кербер, посеянной под третьим номером.

Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).