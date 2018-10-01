Кар. Плишкова стартовала на турнире в Пекине с победы над Стосур

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под седьмым номером, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу Австралии Саманту Стосур, получившую «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.

Каролина 6 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг соревнований в Пекине Плишкова поспорит с победительницей поединка Александра Саснович (Беларусь) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния).

Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).