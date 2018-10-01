Нисиока: Нисикори показал японским игрокам, что они могут добиться успеха

Японский теннисист Йосихито Нисиока, ставший победителем турнира в Шэньчжэне (Китай), прокомментировал собственный успех. Также Нисиока рассказал, кто из игроков вдохновил его и других японцев.

«Прошло 10 месяцев с тех пор, как я вернулся на корт. Думаю, что довольно быстро сумел набрать форму и добиться успеха.

Конечно, Кей Нисикори – главная причина, по которой японские игроки успешно выступают. Он поднимался на четвёртую позицию рейтинга ATP, показал нам своим примером, что всё возможно.

Многие японские теннисисты играют челленджеры, чтобы подняться выше в рейтинге ATP. Но нам также надо чаще играть на турнирах ATP. Кей показал, что и там можно успешно выступать», — приводит слова Нисиоки пресс-служба ATP.