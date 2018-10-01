Кербер: для меня важно отдавать все оставшиеся силы в каждом матче сезона

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, обыгравшая на старте турнира в Пекине (Китай) француженку Кристину Младенович со счётом 6:2, 6:2, рассказала о своём настрое на концовку сезона.

«До конца сезона осталось не так много турниров. Для меня важно двигаться вперёд день за днём и стараться отдавать все оставшиеся силы в каждом матче. Конечно, последним турниром в году будет Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре. Но я сейчас сосредоточена на выступлении в Пекине. Хочу сыграть как можно лучше», — приводит слова Кербер официальный сайт тура.

За выход в третий круг соревнований в Пекине Анжелика поспорит с представительницей Испании Карлой Суарес-Наварро.

Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).