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Гёргес на отказе Цуренко вышла в третий круг турнира в Пекине

Гёргес на отказе Цуренко вышла в третий круг турнира в Пекине
Теннис / WTA

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под 10-м номером, вышла в третий круг. Её соперница по матчу второго раунда — представительница Украины Леся Цуренко — отказалась от продолжения борьбы при счёте 4:6, 6:4, 2:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 26 минут.

Гёргес трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 8 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Гёргес поспорит либо с американкой Даниэль Коллинз, либо с победительницей матча Зарина Дияс (Казахстан, Q) — Наоми Осака (Япония, 8).

Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

01 октября 2018 года, понедельник. 11:05 МСК
Пекин (ж). 2-й круг
Матч окончен
Юлия Гёргес
Юлия Гёргес
10
Германия
6:4
4:6
2:2
Rt
Леся Цуренко
Леся Цуренко
27
Украина
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На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.
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