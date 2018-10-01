Гёргес на отказе Цуренко вышла в третий круг турнира в Пекине

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под 10-м номером, вышла в третий круг. Её соперница по матчу второго раунда — представительница Украины Леся Цуренко — отказалась от продолжения борьбы при счёте 4:6, 6:4, 2:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 26 минут.

Гёргес трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 8 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Гёргес поспорит либо с американкой Даниэль Коллинз, либо с победительницей матча Зарина Дияс (Казахстан, Q) — Наоми Осака (Япония, 8).

Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).