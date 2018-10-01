Нисикори: думаю, мы оба с Сугитой не хотели играть друг с другом

Японский теннисист Кей Нисикори признался, что ему было сложно в матче первого тура турнира в Токио (Япония), в котором он встретился со своим соотечественником Юити Сугитой (6:4, 6:1). Соперником Нисикори по второму кругу станет француз Бенуа Пэр.

«Всегда нелегко играть против своего друга, особенно в Японии. Я думаю, что мы оба не хотели встретиться друг с другом на корте, но мне кажется, что мы неплохо справились. В начале матча я чувствовал небольшое давление, но во втором сете стало легче. В целом я доволен своей игрой.

Наверное, в первом сете я был немного зажат, пропускал много ударов. Но во втором сете сумел вновь поймать ритм, заиграл лучше.

Что касается следующего матча, то Пэр – сильный соперник с хорошей подачей. С ним никогда не бывает просто», — цитирует Нисикори пресс-служба ATP.