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Кис покинула Открытый чемпионат Китая из-за травмы левого колена

Кис покинула Открытый чемпионат Китая из-за травмы левого колена
Теннис / WTA

Стало известно, почему американская теннисистка Мэдисон Кис решила сняться с турнира в Пекине (Китай).

Во втором круге 23-летняя спортсменка, посеянная под 17-м номером, должна была сыграть с Анастасией Севастовой из Латвии. Однако Кис решила не выходить на корт из-за травмы левого колена, информирует пресс-служба WTA. Напомним, на старте соревнований в столице Китая Мэдисон обыграла свою соотечественницу Бернарду Перу — 6:3, 6:4.

На прошлой неделе финалистка US Open 2017 года по той же причине снялась по ходу матча с немкой Анжеликой Кербер во втором круге турнира в Ухане (Китай) при счёте 0:6, 1:4.

Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 8 285 274 завершатся 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп.

Кис снялась с турнира в Пекине, Севастова без борьбы вышла в третий круг
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