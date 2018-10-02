Шарди одержал волевую победу на Джумхуром на старте турнира в Токио

Французский теннисист Жереми Шарди пробился во второй круг турнира в Токио (Япония), в трёх партиях обыграв представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура со счётом 4:6, 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.

Жереми 10 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Токио 31-летний уроженец По, занимающий 42-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с победителем поединка Марин Чилич (Хорватия, 1) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Турнир с призовым фондом $1 781 930 завершится 7 октября. В 2017 году эти соревнования выиграл бельгиец Давид Гоффен.