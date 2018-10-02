Осака отдала всего один гейм Коллинз во втором круге турнира в Пекине

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под восьмым номером, вышла в третий круг, в двух партиях разгромив представительницу США Даниэль Коллинз со счётом 6:1, 6:0. Продолжительность противостояния составила 51 минуту.



Действующая победительница Открытого чемпионата США 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету Коллинз ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.



За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Осака поспорит с немкой Юлией Гёргес, получившей 10-й номер посева.



Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

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