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Осака отдала всего один гейм Коллинз во втором круге турнира в Пекине

Осака отдала всего один гейм Коллинз во втором круге турнира в Пекине
Теннис / WTA

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под восьмым номером, вышла в третий круг, в двух партиях разгромив представительницу США Даниэль Коллинз со счётом 6:1, 6:0. Продолжительность противостояния составила 51 минуту.

Действующая победительница Открытого чемпионата США 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету Коллинз ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Осака поспорит с немкой Юлией Гёргес, получившей 10-й номер посева.

Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

02 октября 2018 года, вторник. 11:10 МСК
Пекин (ж). 2-й круг
Матч окончен
Даниэль Коллинз
Даниэль Коллинз
37
США
1:6
0:6
 
Наоми Осака
Наоми Осака
6
Япония
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На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.
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