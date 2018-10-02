Дель Потро обыграл Рамос-Виньоласа и сыграет с Хачановым на турнире в Пекине

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро (1) пробился во второй круг турнира в Пекине (Китай), в двух партиях обыграв представителя Альберта Рамос-Виньоласа со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час и 31 минуту.
Аргентинец 10 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.
За выход в четвертьфинал соревнований лидер посева поспорит с первой ракеткой России Кареном Хачановым.
Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 401 860 завершатся 7 октября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, пропускающий текущий розыгрыш из-за травмы колена.
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На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.