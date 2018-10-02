Осака: команда хотела сохранить в тайне новость о моём попадании в Сингапур

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала своё попадание на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре и поделилась впечатлениями от победы над американкой Даниэль Коллинз во втором круге турнира в Пекине со счётом 6:1, 6:0.

«Очень приятно, что мне удалось квалифицироваться на Итоговый чемпионат. Я не уверена, должна ли была узнать об этом. Очевидно, моя команда хотела сохранить эту новость в тайне. Наверное, они таким образом хотели мотивировать меня.

Ранее кто-то мне сказал, что для попадания в Сингапур мне нужно дойти до полуфинала в Пекине. Я очень рада своему достижению, но и здесь хочу выступить как можно лучше.

Я медленно входила в игру сегодня, если считать первый гейм. Проигрыш этого гейма добавил мне мотивации, которая вела меня вперёд на протяжении всей встречи", — цитирует Осаку официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Осака поспорит с немкой Юлией Гёргес.

«Мы уже играли два раза. Я знаю, что Юлия — прекрасная теннисистка. Обе наши встречи прошли в упорной борьбе. Но вообще Гёргес — невероятно милая девушка. Я ожидаю непростой поединок. Мы обе хотим победить», — сказала Осака.

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