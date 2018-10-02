Дель Потро: сегодня мне удалось отлично подавать, а это очень важно

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро прокомментировал свой выход во второй раунд соревнований в Пекине. В двух партиях четвёртая ракетка мира обыграл испанца Альберта Рамос-Виньоласа – 7:5, 6:3. Во время второй партии аргентинец вызвал на корт физиотерапевта из-за проблем с коленом.



«Это был непростой старт турнира для меня, но, думаю, я преуспел. Мне удалось отлично подавать, что очень важно для моей игры. Моё колено? Ничего опасного», – цитирует дель Потро официальный сайт ATP.



Следующим соперником Хуана-Мартина станет первая ракетка России Карен Хачанов.

Уже по итогам соревнований в Пекине дель Потро может стать четвёртым теннисистом после Рафаэля Надаля, Роджера Федерера и Новака Джоковича, которому удастся квалифицироваться на Итоговый турнир в Лондоне. Для этого ему нужно дойти до финала.