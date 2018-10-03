Циципас: знал, что Дэниэл будет сражаться, поэтому хотел начать матч с брейка

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал свой успешный старт на соревнованиях в Токио. В матче первого круга он оказался сильнее японца Таро Дэниэла – 6:1, 6:3.



«Сегодня я играл в теннис. Настоящий теннис. На корте я всё делал правильно – верил в свои удары, в свои решения. Я знал, что Дэниэл — отличный игрок, поэтому с первых же геймов я был сконцентрирован.

Мне нужно было постараться сделать как можно больше брейков на старте поединка, ведь я знал, что Таро будет сражаться», – цитирует Циципаса официальный сайт ATP.



Следующим соперником пятого сеяного станет австралиец Алекс де Минор.

Турнир с призовым фондом $ 1 781 930 завершится 7 октября. В 2017 году эти соревнования выиграл бельгиец Давид Гоффен. В текущем розыгрыше соревнований он не участвует из-за травмы.