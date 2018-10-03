Нисикори обыграл Пэра и вышел в четвертьфинал домашнего турнира в Токио

Японский теннисист Кей Нисикори (3) вышел во второй круг турнира в Токио, в двух партиях обыграв представителя Франции Бенуа Пэра – 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час и 29 минут.



Третий номер посева 1 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.



За выход в полуфинал домашних соревнований Нисикори поспорит с победителем пары Стефанос Циципас (Греция, 5) – Алекс де Минор (Австралия).



Турнир с призовым фондом $ 1 781 930 завершится 7 октября. В 2017 году эти соревнования выиграл бельгиец Давид Гоффен. В текущем розыгрыше соревнований он не участвует из-за травмы.

Павлюченкова и Касаткина пробивают китайскую стену На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.