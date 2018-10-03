Гаске: был счастлив выиграть первый сет в матче против Кудлы

Французский теннисист Ришар Гаске прокомментировал свой выход во второй раунд соревнований в Токио. В стартовом матче восьмой номер посева расправился с американцем Денисом Кудлой – 7:6 (10:8), 6:3.



«Первый сет получился очень плотным. Мне удалось сохранить много сет-болов, и это сказалось на итоговом результате. Если бы Денис выиграл первую партию, матч приобрёл бы совсем иные очертания. Я был действительно счастлив выиграть тай-брейк – я сразу же почувствовал себя более уверенно и сумел довести матч до победного конца», – цитирует Гаске официальный сайт ATP.



Следующим соперником француза станет теннисист из Австралии Ник Кирьос. Ранее теннисисты встречались между собой семь раз, и лишь дважды победителем с корта уходил австралиец.

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