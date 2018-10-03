Бертенс: никогда не думала, что буду близка к топ-10

Голландская теннисистка Кики Бертенс, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под 11-м номером, оценила своё выступление в нынешнем сезоне и прокомментировала возможное попадание на Итоговый чемпионат в Сингапуре. Во втором круге соревнований в Пекине она обыграла представительницу Бельгии Кирстен Флипкенс со счётом 6:1, 6:1.

«Попадание в топ-10 будет очень много значить для меня. Все сосредоточены на высоких позициях в рейтинге, так что место в топ-10 — это моя цель. Если честно, я никогда не думала, что буду близка к этому. Здорово, что я уже являюсь 11-й ракеткой мира. Это уже большой успех. Но, конечно, я хочу войти в первую десятку. Я просто стараюсь побеждать в каждом матче каждую неделю.

В начале года я не ставила перед собой конкретных задач и сейчас думать о топ-10 не хочу. Думаю, именно поэтому сезон получился таким хорошим. Конечно, когда ты так близка, то начинаешь думать об этом, а люди начинают об этом говорить. Так что совсем забыть об этом не получается.

Приехав с US Open, я узнала, что моя сестра вот-вот должна родить, так что я хотела остаться дома. Но, учитывая возможность попадания в Сингапур и моё хорошее самочувствие, я, отдохнув 2-3 дня, вновь почувствовала свежесть. Это приятное ощущение. Я вновь приступила к тренировкам и начала здорово выполнять удары по мячу. В итоге мы решили отправиться в Сеул. Получилось неплохо. Мой племянник родился на 9 дней позже ожидавшейся даты — 19 сентября, когда я была в Сеуле. Сейчас мы каждый день связываемся.

Каждый день я следила за результатами Каролины Плишковой. В итоге она выиграла турнир в Токио, а я в Сеуле. После этого я решила, что буду думать только о своих результатах. Я стараюсь выступать как можно лучше. Если я попаду на Итоговый чемпионат, то сезон получится невероятным. Но если не удастся, то он всё равно будет великолепным.



Турнир в Сингапуре — это приятный бонус. Именно так я хочу к нему относиться. Надеюсь, в ближайших матчах мой настрой будет таким же, но придётся нелегко. Я ощущаю давление. Я близка к цели и в то же время далека. Нужно заставлять себя двигаться в правильном направлении. В Ухане в этом плане у меня возникли трудности. Когда ты устала, то не можешь ожидать от себя многого, но я всё равно хотела сыграть как можно лучше. В итоге я была недовольна своей игрой, но понимала, почему так получилось. На корте я всегда хочу бороться за победу, а когда случаются ошибки, принимать это не хочется.



Сейчас я уже спокойно отношусь к тому, что устала к концу сезона, но стараюсь отдать все силы на корте. Я вернусь домой, пусть даже на день, и буду готовиться к Линцу или Москве, а, может, и к Сингапуру или Чжухаю. Сезон всё равно был замечательный.

Если бы перед началом сезона мне сказали, что я сыграю в Чжухае, я бы сочла этот вариант идеальным. Посмотрим, чем закончится борьба в чемпионской гонке. У многих теннисисток есть шансы попасть в Сингапур. Не думаю, что всё решится на этой неделе или на следующей. Поэтому я заявилась на турниры в Линц и Москву. Я планировала сыграть там изначально. Надеюсь, организм выдержит, и я закончу сезон успешно", — цитирует Бертенс официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Бертенс поспорит с чешкой Катержиной Синяковой.

Бертенс вышла в третий круг турнира в Пекине, где сыграет с Синяковой