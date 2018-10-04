Дель Потро: счастлив вернуться на Итоговый турнир спустя пять лет

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро прокомментировал свою квалификацию на Итоговый турнир ATP. Гарантию участия на турнире четвёртый номер мирового рейтинга получил после победы над россиянином Кареном Хачановым в матче второго круга турнира в Пекине.



«Я счастлив вернуться в Лондон спустя пять лет. Для меня это будет невероятным моментом. Я рад стать одним из восьми игроков, которые будут центром этого события. Очевидно, что Итоговый турнир – это особенные соревнования, и я буду в восторге от каждого своего успеха в Лондоне», – цитирует дель Потро официальный сайт ATP.



Ранее своё участие в Итоговом турнире ATP гарантировали испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович.

Дель Потро квалифицировался на Итоговый турнир АТР после победы над Хачановым