Квитова квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре

Чешка Петра Квитова стала четвёртой теннисисткой, квалифицировавшейся на Итоговый чемпионат WTA, который пройдёт в Сингапуре с 21 по 28 октября, сообщает официальный сайт тура. Это стало известно после того, как голландка Кики Бертенс, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под 11-м номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, в двух партиях проиграв представительнице Чехии Катержине Синяковой, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 4:6, 3:6.

В 2018 году Квитова выиграла пять турниров WTA в одиночном разряде — в Санкт-Петербурге, Дохе, Праге, Мадриде и Бирмингеме.

Ранее путёвки на Итоговый чемпионата WTA в Сингапуре завоевали румынка Симона Халеп, немка Анжелика Кербер и японка Наоми Осака.