Осака: я не знаю своих сильных сторон

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под восьмым номером, прокомментировала свою победу в третьем круге над представительницей Германии Юлией Гёргес, получившей 10-й номер посева, со счётом 6:1, 6:2.

«Я не совсем точно знаю, на что способна и насколько хорошо играла в конкретном матче. Но сегодня я знаю, что действовала отлично, лучше, чем в предыдущие дни. Я даже не знаю своих сильных сторон. Мне трудно сказать, что отметила бы в первую очередь моя соперница. Например, я знаю, что у Гёргес отличная подача.

Сегодня мне было важно сохранять концентрацию и стараться уверенно играть на приёме, потому что у нас обеих очень хорошие подачи. Я бы сказала, что у Юлии подача прекрасная, а у меня — хорошая.

Думаю, больше всего я прибавила в психологическом плане. Я стала играть стабильнее и допускать меньше невынужденных ошибок. Не знаю, сколько их было сегодня, но в прошлом году я точно ошибалась больше", — цитирует Осаку официальный сайт тура.



За выход в полуфинал Осака поспорит с китаянкой Чжан Шуай.