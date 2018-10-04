Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под восьмым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях разгромив представительницу Германии Юлию Гёргес, получившую 10-й номер посева, со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут.
Действующая победительница Открытого чемпионата США 6 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и взяла 4 гейма на подаче соперницы. На счету Гёргес 1 эйс, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в полуфинал соревнований в Пекине Осака поспорит с победительницей поединка Анжелика Кербер (Германия, 3) — Чжан Шуай (Китай).
Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).
Осака отдала всего три гейма Гёргес в 1/8 финала турнира в Пекине