Гаске: знаю, что у Кирьоса одна из мощнейших подач в мире

Французский теннисист Ришар Гаске прокомментировал свою победу над австралийцем Ником Кирьосом, которая позволила ему выйти в 1/4 финала соревнований в Токио.



«Я знаю, что у Кирьоса одна из мощнейших подач в мире, поэтому мне нужно было максимально сконцентрироваться на приёме. Так вышло, что я не ошибался, поэтому и смог выиграть этот матч.



Мне удалось продемонстрировать психологическую стойкость. Во многом именно благодаря ей я хорошо играл на приёме и возвращал мячи в корт в розыгрышах, особенно на тай-брейке. Это стало ключом к итоговой победе», – цитирует Гаске официальный сайт ATP.



Следующим соперником Ришара станет второй номер посева из ЮАР Кевин Андерсон. Соревнования в Токио продлятся до 7 октября.

Павлюченкова и Касаткина пробивают китайскую стену На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.