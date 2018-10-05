Андерсон: Гаске – обладатель одного из лучших бэкхендов в туре

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала соревнований в Токио, в котором он встретится с представителем Франции Ришаром Гаске.



«Ришар – очень опытный игрок, обладающий одним из лучших бэкхендов в туре. Матчи с ним всегда очень тяжёлые. Мне нужно будет сильно постараться, чтобы Гаске не чувствовал себя хозяином на корте. У него отличная защита, при этом он прекрасно подаёт. Всегда очень сложно играть с такими теннисистами», – цитирует Андерсона официальный сайт ATP.



Турнир с призовым фондом $ 1 781 930 завершится 7 октября. В 2017 году эти соревнования выиграл бельгиец Давид Гоффен. В текущем розыгрыше соревнований он не участвует из-за травмы.

Шарди: бэкхенд Гаске — это дар божий