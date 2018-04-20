Шарди: бэкхенд Гаске — это дар божий

Француз Жереми Шарди рассказал о своём соотечественнике Ришаре Гаске, который накануне выиграл свой 500-й матч в карьере.

«Ещё когда он был очень молод, уже считался большой звездой во Франции. Думаю, мы все помним, что когда он начинал карьеру, то был очень маленьким.

Главной проблемой в матчах с ним являются те возможности, которыми он обладает при ударах с бэкхенда. Он может направить мяч по линии или выполнить кросс. Ты никогда не знаешь, что он сделает. Когда он подходит к мячу для удара с бэкхенда, он всегда опасен. Ришар так уверен в этом ударе. Это словно дар божий. Такому удару, как у него, научиться сложно", — цитирует Шарди официальный сайт тура.

Гаске — первый французский теннисист, одержавший 500 побед