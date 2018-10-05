Гаске: Нисикори — один из лучших игроков в мире, но мне нечего терять

Французский теннисист Ришар Гаске поделился ожиданиями от полуфинала турнира в Токио (Япония). Соперником Гаске станет 12-я ракетка мира японец Кей Нисикори, который в четвертьфинале обыграл грека Стефаноса Циципаса.

«Нисикори – один из лучших игроков в мире, нет никаких сомнений. Знаю его, знаю, что он очень хорошо играет. Но мне нечего терять. Важно выйти и показать свой лучший теннис», — цитирует Гаске пресс-служба ATP.

Отметим, что соперники встречались девять раз, и в семи случаях побеждал Гаске.

Матч Гаске – Нисикори состоится 6 октября. Начало – в 10:00 по московскому времени. Призовой фонд турнира в Токио превышает $ 1,7 млн. Действующим победителем является бельгиец Давид Гоффен.