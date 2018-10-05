Ван Цян: думаю, у нас с Возняцки похожие стили игры

Китайская теннисистка Ван Цян считает, что её ждёт тяжёлый матч в полуфинале турнира в Пекине (Китай). Соперницей Ван Цян станет датчанка Каролин Возняцки, которая в четвертьфинале нанесла поражение чешке Катержине Синяковой (6:2, 6:2).

«Возняцки хорошо двигается, она здорово играет на задней линии. Думаю, что у нас с ней похожие игровые стили. Матч будет очень сложным, она никогда легко не отдаёт ни одного очка. Мне придётся бороться за каждое очко.

Я горжусь своими результатами. Не знаю, что будет дальше, но я приложу все усилия для победы», — приводит слова Ван Цян пресс-служба WTA.

Китайская теннисистка в четвертьфинале домашнего турнира нанесла поражение представительнице Беларуси Арине Соболенко со счётом 7:5, 7:5.