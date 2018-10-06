Дель Потро: финал должен быть сыгран, так что я постараюсь сделать всё возможное

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро сожалеет, что вышел в решающий матч Открытого чемпионата Китая без борьбы. Его соперник по полуфиналу, итальянец Фабио Фоньини, снялся перед матчем из-за травмы лодыжки.

«Конечно я хотел сыграть с Фабио. Я сочувствую ему, потому что он мой друг. Я желаю ему всего наилучшего. Хотя для меня это удачный случай, чтобы отдохнуть, потому что я не чувствую себя на все сто процентов. В любом случае завтра финал, и финал должен быть сыгран, так что я постараюсь сделать всё возможное.

Мой соперник в финале Басилашвили в этом сезоне уже выиграл турнир в Гамбурге. У него большой потенциал, он сильно играет, и это будет интересный финал», — приводит слова дель Потро пресс-служба АТР.