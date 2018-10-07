Медведев в Токио одолел Нисикори и выиграл третий турнир ATP в карьере

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем Открытого чемпионата Японии. В финале соревнований 32-я ракетка мира в двух партиях обыграл японца Кея Нисикори, посеянного под третьим номером, — 6:2, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. За это время Медведев выполнил 8 эйсов, допустил 1 ошибку на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Нисикори 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и ни одного брейка. В личных встречах 22-летний россиянин восстановил паритет — 1-1.

Ранее в этом году Медведев уже выиграл два турнира ATP — в Сиднее и Уинстон-Салеме.

«Чемпионат» провёл текстовую трансляцию матча Медведев — Нисикори.

В 2017 году турнир в Токио выиграл бельгиец Давид Гоффен. В текущем розыгрыше соревнований он не участвовал из-за травмы.