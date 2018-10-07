Победа Медведева над Нисикори — в видеообзоре финала турнира в Токио

Россиянин Даниил Медведев выиграл Открытый чемпионат Японии, обыграв в решающем противостоянии хозяина кортов, Кея Нисикори, посеянного под третьим номером, — 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. В личных встречах 22-летний спортсмен восстановил паритет — 1-1.

Медведев стал первым теннисистом за 16 лет, кто пробился в финал турнира в Токио, стартовав при этом в квалификации. В полуфинальном поединке он в двух партиях обыграл 19-летнего канадца Дениса Шаповалова, – 6:3, 6:3.

Ранее в этом году Медведев уже выиграл два турнира ATP — в Сиднее и Уинстон-Салеме.



В 2017 году на соревнованиях в Токио сильнейшим оказался бельгиец Давид Гоффен. Текущий розыгрыш он пропустил из-за травмы.

Видеообзор доступен на «Чемпионате».