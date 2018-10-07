Дель Потро: надеюсь, к старту на «Мастерсе» в Шанхае буду чувствовать себя лучше

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, посеянный под первым номером, прокомментировал поражение от грузинского теннисиста Николоза Басилашвили со счётом 4:6, 4:6 в финале турнира в Пекине.

«Я сделал всё, что мог, чтобы максимально хорошо сыграть в финале, но времени, чтобы полностью восстановиться и чувствовать себя на сто процентов, оказалось недостаточно. Как видите, моя сегодняшняя игра была не такой хорошей, как в предыдущих матчах в турнире. У меня были некоторые проблемы со здоровьем в последние три дня, и это немного повлияло на мою игру.

Вчера я тоже вряд ли бы хорошо сыграл в полуфинале, но Фоньини заявил о своих проблемах раньше меня, что позволило мне передохнуть перед финалом. А в самом матче Николоз не упустил ни одного важного момента. Надеюсь, к старту на «Мастерсе» в Шанхае я буду чувствовать себя лучше», — приводит слова дель Потро Ubitennis.

Дель Потро как третий сеяный начнёт турнир в Шанхае со второго круга, 9 октября.