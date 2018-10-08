Дель Потро: у меня были шансы в обоих сетах, но я играл без огня в глазах

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, посеянный под первым номером, прокомментировал поражение от грузинского теннисиста Николоза Басилашвили в финале турнира в Пекине (Китай) со счётом 4:6, 4:6.

«Я изо всех сил старался играть и не сдаваться досрочно. Басилашвили действовал прекрасно. Он заслуженно завоевал трофей и по праву стал чемпионом.

У меня были шансы в обоих сетах, но я играл без огня в глазах. Николоз же очень умно действовал в важных моментах. Он не допускал ошибок в простых ситуациях. Он заслужил победу, потому что я сыграл не на своём лучшем уровне", — приводит слова дель Потро официальный сайт тура.

В нынешнем сезоне 29-летний уроженец Тандиля выиграл турниры в Акапулько (Мексика) и Индиан-Уэллсе (США).