Мартич отыграла матчбол и одолела Дуань Инъин на турнире в Тяньцзине

Хорватская теннисистка Петра Мартич, посеянная на турнире в Тяньцзине (Китай) под шестым номером, пробилась во второй круг, в трёх партиях обыграв представительницу Китая Дуань Инъин со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 2 часа 26 минут.

Мартич 7 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 10 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк. В третьем сете хорватка отыграла матчбол.

За выход в четвертьфинал соревнований Мартич поспорит с китаянкой Лю Фанчжу, получившей «уайлд-кард» от организаторов.

Турнир с призовым фондом $ 750 тыс. завершится 14 октября. В прошлогоднем финале россиянка Мария Шарапова победила представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 7:5, 7:6 (10:8).