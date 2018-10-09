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Джокович: очень рад, что вновь сражаюсь за первую строчку рейтинга

Джокович: очень рад, что вновь сражаюсь за первую строчку рейтинга
Теннис / ATP

Третья ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями от борьбы за первую строчку рейтинга ATP, которую сейчас занимает испанец Рафаэль Надаль.

«Я очень рад, что вновь сражаюсь за первую строчку рейтинга. Может быть, 4-5 месяцев назад это казалось слишком далёкой целью, но благодаря последним результатам я вновь оказался в неплохом положении для борьбы за звание первой ракетки мира, в том числе по итогам года. Это одна из главных целей для каждого профессионального теннисиста», — приводит слова Джоковича официальный сайт тура.

Во втором круге турнира в Шанхае Новак сыграет с французом Жереми Шарди.

«Он отличный парень, мы прекрасно общаемся. Думаю, в наших предыдущих встречах мне удавалось нейтрализовать его первую подачу и использовать своё преимущество на второй. Я старался как можно стабильнее играть на подаче и вынуждал Шарди много двигаться по корту, потому что в этом плане он не так силён. Я старался воздействовать на его слабые стороны, играл под бэкхенд. Его форхенд очень опасен, если он находит свой ритм. Я постараюсь сыграть хорошо в тактическом плане», — сказал Джокович.

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