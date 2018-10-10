Кар. Плишкова стала первой четвертьфиналисткой турнира в Тяньцзине

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Тяньцзине (Китай) под первым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Словении Полону Херцог со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 49 минут.



Каролина 6 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.



За выход в полуфинал соревнований Плишкова поспорит с победительницей поединка Барбора Крейчикова (Чехия, Q) — Кэйти Бултер (Великобритания).



Турнир с призовым фондом $ 750 тыс. завершится 14 октября. В прошлогоднем финале россиянка Мария Шарапова победила представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 7:5, 7:6 (10:8).

Кар. Плишкова с трудом победила Лепченко на старте турнира в Тяньцзине