Медведев: это лучшая концовка сезона в моей жизни!

Российский теннисист Даниил Медведев, на минувшей неделе ставший победителем турнира в Токио, рассказал о прогрессе в своей игре. В 2018 году он также выиграл турниры в Сиднее и Уинстон-Сейлеме.

«Я знаю, как концентрироваться исключительно на теннисе, когда это нужно. Именно поэтому я стал играть лучше. В этом году многое изменилось в моём подходе к игре, и я этому рад.

Завоевание титула на турнире ATP-500 — это большой успех, учитывая, что я обыграл столь сильных соперников, как Раонич, Шаповалов и Нисикори. Кей вообще играл дома. Это просто удивительно. Победы никогда не даются просто, но мне удавалось выигрывать с комфортным счётом, демонстрируя великолепный уровень игры. Я могу быть собой доволен. Надеюсь, смогу прогрессировать и дальше.

В финале турнира в Сиднее я вёл с двумя брейками, 4:0, потом 5:3, моя подача. Де Минор отыгрывается, как всегда. Счёт становится 5:5 и 0:40 на его подаче, затем 40:40. Пожалуй, пару лет назад в такой ситуации я бы сказал себе: «Всё, я больше не могу». Раньше я бы проиграл 5:7. Но в этом году я победил, завоевав свой первый титул. Он придал мне уверенности на весь год.

Уинстон-Сейлем также придал мне сил. После турнира я почти попал в топ-30, а это уже другой уровень по сравнению с топ-50 или топ-60.

Ты делаешь предложение своей девушке и выигрываешь титулы, один из них — на турнире ATP-500, попадаешь в топ-25. Это означает, что ты сделал всё, как надо. Это лучшая концовка сезона в моей жизни!" — цитирует Медведева официальный сайт тура.

Сегодня, 10 октября, Даниил сыграет со швейцарцем Роджером Федерером во втором круге турнира в Шанхае.

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