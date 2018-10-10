Кар. Плишкова: рада, что сегодня я провела не так много времени на корте

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Тяньцзине (Китай) под первым номером, прокомментировала свой выход в четвертьфинал. В матче второго круга она обыграла представительницу Словении Полону Херцог со счётом 6:1, 6:2.

«Думаю, сегодня я сыграла достаточно хорошо. Я отлично себя чувствовала на корте, уверенно подавала. Я не проиграла ни одного гейма на своей подаче, что очень важно. Рада, что провела не так много времени на корте. Сейчас я могу отдохнуть и приступить к подготовке к следующему матчу», — приводит слова Плишковой официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований Плишкова поспорит с победительницей поединка Барбора Крейчикова (Чехия, Q) — Кэйти Бултер (Великобритания).

Кар. Плишкова стала первой четвертьфиналисткой турнира в Тяньцзине