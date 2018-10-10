Дель Потро стартовал на турнире в Шанхае с победы над Гаске

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под третьим номером, вышел в 1/8 финала, в двух партиях обыграв представителя Франции Ришара Гаске со счётом 7:5, 7:6 (9:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 51 минуту.

Хуан-Мартин 9 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 эйсов и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Шанхае дель Потро поспорит с хорватом Борной Чоричем, получившим 13-й номер посева.

Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.