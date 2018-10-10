Соболенко: я не переживаю по поводу шансов попасть на Итоговый чемпионат

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Тяньцзине под четвёртым номером, поделилась впечатлениями от победы во втором круге над представительницей Польши Магдой Линетт со счётом 6:1, 6:3. Уроженка Минска сохраняет шансы на попадание на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре.

«Я думаю о том, что нужно выиграть этот турнир, а о шансах попасть на Итоговый чемпионат не переживаю. Я говорю себе: „Это не так важно, тебе лишь 20 лет, у тебя будет ещё много возможностей попасть туда“. Сейчас я просто концентрируюсь на каждом матче.

Во втором сете я начала нервничать. Не знаю, почему. Пожалуй, потому что проиграла гейм на своей подаче. Мне нужно было всё обдумать. Я играла слишком агрессивно. Постепенно я стала играть глубже и не так активно», — приводит слова Соболенко официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований в Тяньцзине Соболенко, занимающая 11-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с победительницей поединка Мисаки Дои (Япония, Q) — Тимя Бачински (Швейцария).

Соболенко победила Линетт во втором круге турнира в Тяньцзине