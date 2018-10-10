Дель Потро: было очень сложно в матче с Гаске, я не мог много бегать

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро прокомментировал победу в первом круге турнира в Шанхае (Китай) над французом Ришаром Гаске. Дель Потро победил со счётом 7:5, 7:6. Перед стартом на турнире дель Потро испытывал проблемы со здоровьем: аргентинец простудился и не успел вылечиться.

«Мне сегодня было нелегко играть. Но я сделал, что мог. Я не слишком много бегал. Но, как мне кажется, я хорошо показал себя в важнейшие моменты матча.

Да, мне сегодня повезло. Но завтра будет совершенно другой день. Если я сегодня нормально отдохну и смогу восстановиться к завтрашнему утру, то мне будет легче, я сыграю лучше, чем сегодня. Но не будем загадывать, посмотрим.

Я заранее квалифицировался на турнир в Лондоне, это хорошо. Не знаю, что будет в следующие месяцы моей карьеры, но я очень доволен тем, как складывается этот год», — цитирует дель Потро пресс-служба ATP.