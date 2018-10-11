Гарсия вышла в четвертьфинал турнира в Тяньцзине, где сыграет с Мартич

Французская теннисистка Каролин Гарсия, посеянная на турнире в Тяньцзине (Китай) под вторым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Китая Чжан Юйсюань, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.



Каролин 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 брейка.



За выход в полуфинал соревнований Гарсия поспорит с хорваткой Петрой Мартич, получившей шестой номер посева.

Турнир с призовым фондом $ 750 тыс. завершится 14 октября. В прошлогоднем финале россиянка Мария Шарапова победила представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 7:5, 7:6 (10:8).

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