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Гарсия вышла в четвертьфинал турнира в Тяньцзине, где сыграет с Мартич

Гарсия вышла в четвертьфинал турнира в Тяньцзине, где сыграет с Мартич
Теннис / WTA

Французская теннисистка Каролин Гарсия, посеянная на турнире в Тяньцзине (Китай) под вторым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Китая Чжан Юйсюань, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.

Каролин 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Гарсия поспорит с хорваткой Петрой Мартич, получившей шестой номер посева.

Турнир с призовым фондом $ 750 тыс. завершится 14 октября. В прошлогоднем финале россиянка Мария Шарапова победила представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 7:5, 7:6 (10:8).

11 октября 2018 года, четверг. 09:15 МСК
Тяньцзинь. 2-й круг
Матч окончен
Чжан Юйсюань
Чжан Юйсюань
Китай
3:6
4:6
 
Каролин Гарсия
Каролин Гарсия
16
Франция
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